الجيش السورى يقترب من المنطقة الأثرية فى تدمر

>أصبح الجيش السورى على بعد 600 متر من المنطقة الاثرية فى مدينة تدمر فى وسط البلاد والتى يخوض حاليا معارك صعبة لاستعادتها من ايدى تنظيم داعش، وفق ما اكد المدير العام للاثار والمتاحف مأمون عبد الكريم.

وقال عبد الكريم لوكالة فرانس برس "اصبح الجيش السورى على بعد 600 من معبد بل فى وسط اثار المدينة، الا انه يتقدم ببطء بسبب الالغام وللحفاظ على المدينة من الدمار، كما طلبنا منهم".

وفى محاولة لمنع تقدم الجيش السوري، عمّد تنظيم داعش الى زرع الالغام فى المدينة واحيائها فى ريف حمص الشرقى (وسط).

وأكد عبد الكريم "حرّر الجيش حى الفنادق والمطاعم ومنطقة وادى القبور فى جنوب غرب المدينة، واستعاد ايضا من الجهة الغربية تلة سيرياتل المطلة على قلعة تدمر الاثرية التى بنيت فى القرن الثالث عشر".

وقال عبد الكريم "تدمر ستتحرر قريبا، وقد الغيت زيارة الى باريس الاسبوع المقبل للذهاب اليها فور حصول ذلك، وبعد اكثر من اسبوعين على بدء معركة استعادة تدمر بدعم جوى روسي، دخل الجيش السورى بعد ظهر الخميس مدينة تدمر من الجهة الجنوبية الغربية. وباتت المدينة بين "فكى كماشة" الجيش السورى من الجهتين الجنوبية الغربية والشمالية الغربية.