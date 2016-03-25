كيرى: بلجيكا ساندتنا فى هجمات 11 سبتمبر ونقول لهم "كلنا بروكسل"

أكد وزير الخارجية الأمريكى جون كيرى، وقوف الولايات المتحدة مع بلجيكا وكل دول أوروبا ضد الإرهاب، قائلا "بلجيكا ساندتنا فى هجمات 11 سبتمبر، وقالت كلنا أميركيون واليوم نقول لها كلنا بروكسل.. ولن نكل إلا بعد القضاء على كل الإرهابيين".

وأشار جون كيرى فى مؤتمر صحفى مع رئيس وزراء بلجيكا، إلى أنهم يعملون على القضاء على هذا المد الإرهابى ومحاسبة المسئولين إلا أن دحر تنظيم داعش يتطلب وقتا ومثابرة وموارد وتعاون، مؤكدا أن تحالفهم ومشاركتهم المثلى لتحقيق العدالة والحرية لن يقوضها أحد.

وأعرب جون كيرى، عن حزنه من الحادث الأليم الذى تعرضت له العاصمة بروكسل، قائلا "بلجيكا عانت من مأساة قاسية وغير عادية وهجمات بروكسل هى استهداف للحياة ونجدد تعهدنا بمواجهة العدو الإرهابى".

وأعلن جون كيرى، أن أمريكيين قتلوا فى إعتداءت بروكسل، ومع أن المسئولين لم يحددوا عدد الضحايا من الرعايا الأمريكيين، إلا أن مسئولا أمريكيا أوضح للصحفيين، أن هناك قتيلان على الأقل تم التأكد منهما.

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