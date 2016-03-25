أخبار عاجلة

حظك اليوم برج الدلو الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
مساء dmc - د/ عماد جاد: هناك من يبرر للإرهابي جريمته .. لا أحد يبرر القتل -
أصالة تعلن تبرعها لضحايا تفجيرات طنطا والإسكندرية -
بالفيديو والصور.. جنازة شعبية بالبحيرة لشهيد الشرطة في تفجير "المرقسية" -
محافظ الغربية: حادث "مار جرجس" لن ينجح فى إيقاف مسيرة البلاد -
لحظة خروج جثامين ضحايا تفجير طنطا من المستشفي الجامعي -
الاهالي يقومون بازالة آثار انفجار كنيسة مارجرجس بطنطا -
بالفيديو والصور- وقفة للأقباط بشبرا تضامنًا مع ضحايا هجوم كنيستي طنطا والإسكندرية -
بالصور - غادة والي تزور مصابي انفجار كنيستي طنطا والإسكندرية -
10 تصريحات × 24 ساعة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

كيرى: بلجيكا ساندتنا فى هجمات 11 سبتمبر ونقول لهم "كلنا بروكسل"

Google+ Print
كيرى: بلجيكا ساندتنا فى هجمات 11 سبتمبر ونقول لهم "كلنا بروكسل" كيرى: بلجيكا ساندتنا فى هجمات 11 سبتمبر ونقول لهم "كلنا بروكسل"
أكد وزير الخارجية الأمريكى جون كيرى، وقوف الولايات المتحدة مع بلجيكا وكل دول أوروبا ضد الإرهاب، قائلا "بلجيكا ساندتنا فى هجمات 11 سبتمبر، وقالت كلنا أميركيون واليوم نقول لها كلنا بروكسل.. ولن نكل إلا بعد القضاء على كل الإرهابيين".

وأشار جون كيرى فى مؤتمر صحفى مع رئيس وزراء بلجيكا، إلى أنهم يعملون على القضاء على هذا المد الإرهابى ومحاسبة المسئولين إلا أن دحر تنظيم داعش يتطلب وقتا ومثابرة وموارد وتعاون، مؤكدا أن تحالفهم ومشاركتهم المثلى لتحقيق العدالة والحرية لن يقوضها أحد.

وأعرب جون كيرى، عن حزنه من الحادث الأليم الذى تعرضت له العاصمة بروكسل، قائلا "بلجيكا عانت من مأساة قاسية وغير عادية وهجمات بروكسل هى استهداف للحياة ونجدد تعهدنا بمواجهة العدو الإرهابى".

وأعلن جون كيرى، أن أمريكيين قتلوا فى إعتداءت بروكسل، ومع أن المسئولين لم يحددوا عدد الضحايا من الرعايا الأمريكيين، إلا أن مسئولا أمريكيا أوضح للصحفيين، أن هناك قتيلان على الأقل تم التأكد منهما.


>- بالصور.. كيرى يصل إلى بروكسل ليعرض المساعدة بعد التفجيرات

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365