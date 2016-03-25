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قوات الاحتلال الإسرائيلى تهاجم صيادين قبالة سواحل غزة

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قوات الاحتلال الإسرائيلى تهاجم صيادين قبالة سواحل غزة قوات الاحتلال الإسرائيلى تهاجم صيادين قبالة سواحل غزة

>فتحت قوات الاحتلال الإسرائيلى اليوم الجمعة نيران أسلحتها الرشاشة على مجموعة من الصيادين الفلسطينيين، قبالة سواحل قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية أن الزوارق الإسرائيلية أطلقت نيران رشاشاتها صوب مراكب الصيادين قبالة سواحل منطقة السودانية شمال القطاع، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

وتستهدف قوات الاحتلال الإسرائيلى بشكل متكرر الصيادين قبالة سواحل قطاع غزة الممتدة على البحر المتوسط، بدعوى تجاوز منطقة الصيد المسموح بها، وهى 6 أميال بحرية.

وبحسب إحصائيات رسمية، فإن قطاع غزة يوجد به حوالى 3500 صياد، يملكون قرابة 700 مركب، ويعتاش من هذه المهنة قرابة 70 ألف مواطن فلسطينى ، وكانت مصادر إسرائيلية كشفت أمس الخميس أن سلطات الاحتلال تدرس إمكانية زيادة مساحة الصيد قبالة سواحل قطاع غزة، لتصبح 9 أميال بحرية بدلا من 6 أميال، اعتبارا من مطلع شهر أبريل المقبل.

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