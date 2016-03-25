أخبار عاجلة

حظك اليوم برج الدلو الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
مساء dmc - د/ عماد جاد: هناك من يبرر للإرهابي جريمته .. لا أحد يبرر القتل -
أصالة تعلن تبرعها لضحايا تفجيرات طنطا والإسكندرية -
بالفيديو والصور.. جنازة شعبية بالبحيرة لشهيد الشرطة في تفجير "المرقسية" -
محافظ الغربية: حادث "مار جرجس" لن ينجح فى إيقاف مسيرة البلاد -
لحظة خروج جثامين ضحايا تفجير طنطا من المستشفي الجامعي -
الاهالي يقومون بازالة آثار انفجار كنيسة مارجرجس بطنطا -
بالفيديو والصور- وقفة للأقباط بشبرا تضامنًا مع ضحايا هجوم كنيستي طنطا والإسكندرية -
بالصور - غادة والي تزور مصابي انفجار كنيستي طنطا والإسكندرية -
10 تصريحات × 24 ساعة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

السيسي من شرم الشيخ: نعمل مع الدول الصديقة لعودة السياحة لمصر بالأمن والاستقرار

Google+ Print
السيسي من شرم الشيخ: نعمل مع الدول الصديقة لعودة السياحة لمصر بالأمن والاستقرار السيسي من شرم الشيخ: نعمل مع الدول الصديقة لعودة السياحة لمصر بالأمن والاستقرار

 

الرئيس – أرشيفية

بعث الرئيس عبد الفتاح السيسي، رسالة طمأنة للمواطنين الذين التفوا حوله بعد أداء صلاة الجمعة، فى مسجد السلام فى مدينة شرم الشيخ، مفادها أن السياحة ستعود إلى سابق عهدها بعد استقرار الأوضاع والتفاهم مع الدول الصديقة حول الإجراءات الأمنية والتأكيد على أن مدينة شرم الشيخ وغيرها من المدن المصرية تعم بالامن والاستقرار وحثهم على العمل من أجل عودة السياحة إلى .

وأعرب المواطنون عن استغرابهم من عدم قيام الدول الأوروبية والغربية بوقف رحلاتها إلى بروكسل وتركيا وغيرها من البلدان التى تشهد حاليا موجة من الارهاب، فيما كان الامر مختلف في مصر عقب حادث سقوط الطائرة الروسية وكانت المطالبات بوقف الرحلات إلى شرم الشيخ.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
ناجي الشهابي: التفجيرات تستهدف عدول بابا الفاتيكان عن زيارة مصر

ناجي الشهابي: التفجيرات تستهدف عدول بابا الفاتيكان عن زيارة مصر

«إنتم بتضروا مصر وبتعذبوني».. 4 مواقف انتقد فيها الرئيس الإعلام

«إنتم بتضروا مصر وبتعذبوني».. 4 مواقف انتقد فيها الرئيس الإعلام

ستاد مصر: مش هتصدق ميدو عمل أيه مع محمد هلال - نجم وادي دجلة

ستاد مصر: مش هتصدق ميدو عمل أيه مع محمد هلال - نجم وادي دجلة

ستاد مصر: تصريحات أحمد حسام ميدو عقب فوز وادي دجلة على الشرقية

ستاد مصر: تصريحات أحمد حسام ميدو عقب فوز وادي دجلة على الشرقية