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القبض على 4 أشخاص لإدارتهم صفحة على "فيس بوك" للتشهير بسيدة فى دمنهور

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القبض على 4 أشخاص لإدارتهم صفحة على "فيس بوك" للتشهير بسيدة فى دمنهور القبض على 4 أشخاص لإدارتهم صفحة على "فيس بوك" للتشهير بسيدة فى دمنهور
تمكنت منذ قليل، الأجهزة الأمنية بالبحيرة، برئاسة اللواء محمد عماد الدين سامى، مساعد وزير الداخلية لأمن البحيرة، واللواء محمد خريصة مدير إدارة البحث الجنائى من ضبط 4 أشخاص لإدارتهم صفحة على مواقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" للتشهير بإحدى السيدات بدمنهور.

وذلك بمعرفة الإدارة العامة للمعلومات والتوثيق إدارة البحث الجنائى منطقة غرب، تم ضبط كل من " ص ع م " صاحب مكتب اتصالات، "ع خ ع " فنى صيانة حاسب آلى، "ه خ ع ا" صاحب سنترال، "ن م ح" عامل وجميعهم مقيمين بندر دمنهور وبحوزتهم عدد (2) لاب توب وعدد (2) كيسة كمبيوتر عن بلاغ "س م م" لإدارتهم صفحة على مواقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" تسمى (م م) وقيامهم بسبها وقذفها والتشهير بها من خلال تلك الصفحة. بمواجهتهم اعترفوا بإرتكابهم الواقعة تحرر المحضر اللازم، وجار العرض على النيابة.


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