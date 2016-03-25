يديعوت أحرونوت : شقيق مهندس تفجيرات بروكسل زار إسرائيل

حاز مراد العشراوي (21 عاماً) على الميدالية الذهبية في بطولة التايكوندو قبل 6 شهور، وهو الشقيق الأصغر لما بات يعرف بمهندس عمليات التفجير التي جرت في بروكسل نجم العشراوي (25 عاماً).

ونقلت وكالة معا الفلسطينية عن صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، اليوم الجمعة، أن الشقيق الأصغر في عائلة العشراوي شارك في بطولة “إسرائيل” للتايكوندو وحاز على الميدالية الذهبية، وجرى تنظيم هذه البطولة في شهر سبتمبر العام الماضي، وبقي مراد العشراوي لمدة 6 أيام في إسرائيل.

وأضافت الصحيفة، بأن عائلة نجم العشراوي الذي بات المطلوب رقم واحد ليس في بلجيكا لوحدها بل في عموم اوروبا، أكدت على لسان والدته بأنها تتنصل من ابنها نجم وتدين ما قام به، مشيراً بأنه انضم للجماعات المتطرفة وهرب من الشرطة البلجيكية ومنذ 3 سنوات لم يسمعوا عنه شيئاً.

وأشارت الصحيفة الإسرائيلية، إلى أن العائلة لديها 6 أبناء بينهم نجم “الإرهابي” والذي يعتبر مهندس عمليات التفجير التي جرت في مطار بروكسل، خاصة إنه شوهد داخل المطار حسب كاميرات المراقبة واستطاع الهرب والخروج من المطار، وأيضاً يوجد في العائلة مراد العشراوي البطل الرياضي الذي شارك في أكثر من مسابقة وحاجز على جوائز منها الفضية والذهبية.