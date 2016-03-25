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مباحث الآداب تضبط سيدة تسهل الدعارة لراغبى المتعة الحرام بالإسكندرية

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مباحث الآداب تضبط سيدة تسهل الدعارة لراغبى المتعة الحرام بالإسكندرية مباحث الآداب تضبط سيدة تسهل الدعارة لراغبى المتعة الحرام بالإسكندرية
نجحت مباحث الآداب العامة بمديرية أمن الإسكندرية، برئاسة العميد شريف التلوانى، فى ضبط سيدة تقوم بتسهيل دعارة الفتيات لراغبى المتعة الجنسية الحرام.

وردت معلومات لضباط قسم مكافحة جرائم الآداب العامة، تفيد قيام "إبتسام.ع" باستقطاب النسوة الساقطات وتسهيل دعارتهن للغير من الرجال راغبى المتعة الجنسية الحرام بدون تمييز، مقابل أجر مادى تتقاضاه نظير ذلك.

كما تمكن ضباط القسم من ضبط كل من "إبتسام. ع" - 34 سنة بدون عمل مقيمه دائرة قسم ثان المنتزه، و" نبيله. م " - 24 سنة بدون عمل مقيمه دائرة قسم باب شرقى، و"شيماء. ال "- 27 سنة بدون عمل مقيمه دائرة قسم الجمرك ، و " سماح . ع" - 38 سنة بدون عمل مقيمه دائرة قسم أول الرمل حال قيام الأولى بتسهيل دعارة الثانية والثالثة والرابعة بطريق الجيش دائرة قسم شرطة أول المنتزه، وتحرر المحضر جنح قسم أول المنتزه وجارى العرض على النيابة.


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