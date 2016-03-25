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منتحر قبل إطلاق النار على نفسه لصديقه: "هتسمع عنى خبر حلوبعد شوية"

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منتحر قبل إطلاق النار على نفسه لصديقه: "هتسمع عنى خبر حلوبعد شوية" منتحر قبل إطلاق النار على نفسه لصديقه: "هتسمع عنى خبر حلوبعد شوية"
أنهى عاطل حياته وانتحر بإطلاق النار على نفسه داخل شقته بعين شمس بسبب معاتبة والده له على تأخر عودته للمنزل يوميا، وحرر محضر بالواقعة وتولت نيابة عين شمس برئاسة أمجد المنوفى التحقيق.

تلقى قسم شرطة عين شمس بلاغا من المستشفى بوصول عاطل يبلغ من العمر 18 عاما جثة هامدة نتيجة إصابته بطلق نارى، تبين من التحريات والتحقيقات أن المتوفى عاد إلى منزله فى ساعة متأخرة من الليل فنشبت بينه وبين والده مشادة بسبب معاتبته له على تأخره خارج المنزل للساعات الأولى من الصباح، مما دفع المتوفى للتوجه إلى غرفته وأخرج سلاحا ناريا، "فرد خرطوش" وأطلق النار على نفسه، وتبين من التحريات والتحقيقات أن المتوفى اتصل بصديقه قبل انتحاره وقال له "هتسمع عنى خبر حلو بعد شويه".

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