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الأمن العام يضبط 29 ألف هارب من أحكام بينهم 48 مطلوبين فى مؤبد

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الأمن العام يضبط 29 ألف هارب من أحكام بينهم 48 مطلوبين فى مؤبد الأمن العام يضبط 29 ألف هارب من أحكام بينهم 48 مطلوبين فى مؤبد
وجه اللواء السيد جاد الحق مساعد وزير الداخلية رئيس قطاع الأمن العام، حملات أمنية مكبرة استهدفت الخارجين على القانون وحائزى السلاح والمخدرات.

وأسفرت الحملات الأمنية عن ضبط 159 قطعة سلاح نارى و204 قطعة سلاح أبيض و316 قضية مخدرات و6 تشكيلات عصابية ضموا 18 متهم ارتكبوا 29 حادث سرقة، وضبط 38 متهم مطلوب ضبطهم وإحضارهم فى قضايا مختلفة.

ولاحقت أجهزة الأمن الهاربين من أحكام، وضبطت 29471 هارب من حكم بينهم 48 محكوم عليهم بالسجن المؤبد فى قضايا مختلفة.

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