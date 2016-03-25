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القبض على عاطلين يسرقان أجهزة اللاب توب من السيارات بالشيخ زايد

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القبض على عاطلين يسرقان أجهزة اللاب توب من السيارات بالشيخ زايد القبض على عاطلين يسرقان أجهزة اللاب توب من السيارات بالشيخ زايد
تمكنت مباحث الجيزة، من ضبط عاطلين لاتهامهما بسرقة أجهزة اللاب توب من السيارات بمنطقة الشيخ زايد، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما 10 سرقة، تم إحالتهما إلى النيابة للتحقيق.

أكدت تحريات المقدم محمد غراب رئيس مباحث قسم شرطة الشيخ زايد، تورط "محمود.م" و"محمد.ع" عاطلين فى سرقة أجهزة الاب توب المتروكة بالسيارات.

بإعداد كمين لهما تم ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بسرقة 10 أجهزة لاب توب، بواسطة كسر زجاج السيارات والاستيلاء على الأجهزة المتروكة بها، تحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيق.

ضبط تشكيل عصابى مكون من 4 أشخاص تخصصوا فى سرقة السيارات بالقطامية
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