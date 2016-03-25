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صور.. أحمد شيبة ضيف عمرو الليثى في برنامج بوضوح الأحد المقبل

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كتبت – إ نجي لطفي

يستضيف الإعلامي عمرو الليثي، في العاشرة مساء الأحد المقبل، من برنامج بوضوح على شاشة الحياة الاولى المطرب الشعبي أحمد شيبة، والذي اشتهر مؤخرًا بأغنية ” اه لو لعبت يا زهر ” واغنية «الفقر والجدعنة»، إضافة إلى العديد من الأغاني التي حققت نجاحا كبيرا.

ويكشف «شيبة»، خلال الحلقة اسباب النجاح الكبير لاغنية اه لو لعبت يا زهر ومشاركته فى فيلم «أوشن 14»، وكيف تغير حاله وزادت شهرته ومشاركته بعدد من الاغانى فى افلام ومنها اغنية ” امسك حرامى ” فى فيلم المواطن برص ، واغنية ” بنضحك غلب ” من فيلم البرنسيسه

جدير بالذكر أن أحمد شيبة من المطربين الشعبيين، والذي حقق نجاحا بعدد من الاغانى فى الفترة الماضية، ومنها «أنا مش هفية»، “خلوني ساكت، خلي عينك في وسط راسك ، الفقر والجدعنة “.

 

 

 

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