خطبة الجمعة بمساجد السويس عن "فضائل الصحابة"

ألقى خطباء الجمعة بمحافظة السويس خطبة الجمعة اليوم بعنوان فضائل الصحابة "رضى الله عنهم" ونماذج سيراتهم العطرة) التزاما بالخطبة التى وضعتها وزارة الأوقاف لجميع المساجد بالجمهورية.

و تحدث خطباء الجمعة فى العديد من العناصر فى خطبة "فضائل الصحابة" منها مكانة الصحابة وعلو منزلتهم و فضائل الصحابة فى القران والسنة، و حب الصحابة من الإيمان، و الحث على الاقتداء بهدى الصحابة الكرام، وحرمة سب الصحبة أو الطعن فيهم، كما تحدثوا عن نماذج من سير الصحابة الكرام.

وقال خطباء الجمعة بالسويس، إن الله سبحانه وتعالى قد اختار رجالا أصفياء وصحابة أخيارا صالحين آمنوا به وأيدوه ونصروه، تخرجوا من مدرسته وتربوا على يديه ونهلوا من المنبع الصافى الذى يفيض إيمانا وقوة، فكانوا أصدق الناس إيمانا وأكثرهم علما وأدقهم فهما وأحسنهم عملا، حملوا راية الدين إلى أرجاء الدنيا.

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