بالصور.. ختام فعاليات مهرجان الصناعات اليدوية بنويبع

اختتمت فعاليات مهرجان الصناعات اليدوية الأول فى مدينة نويبع، اليوم الجمعة، والذى نظمته جمعية سياحة مصر وتنمية البيئة، بحضور عدد من الوزراء وبمشاركة عدد من الشخصيات العامة من الجزائر واليمن والعراق.

ومن جانبه قال السيد الدمرداش، رئيس مجلس إدارة الجمعية، إن الهدف من تنظيم مثل هذه الفعاليات هو تشجيع الصناعات اليدوية والحفاظ على التراث البدوى الذى تميزت به محافظة جنوب سيناء.

وأضاف الدمرداش، أن هذا المعرض يأتى كنتاج للجهود الدءوبة والمتواصلة التى قام بها فريق العمل بجمعية سياحة مصر وتنمية البيئة على مدى العامين السابقين، وأن إعادة إحياء الصناعات اليدوية والتقليدية كان هدفًا رئيسيا من أهداف برنامج التواصل المجتمعى مع بدو نويبع.

وحققت الجمعية خلالها طفرة فى المجتمع البدوى بنويبع من خلال إمدادها الأهالى هناك بالعديد من الخدمات الصحية والبيئية والثقافية وتنمية مهاراتهم الإنتاجية بعد افتتاح عدة مشاغل للخياطة وورش لصناعة السجاد وتنظيم ندوات تهدف إلى إحداث تواصل فعال بين البدو وباقى المجتمعات.

وقالت غادة عبد العال، مسئولة ملف المرأة بالجمعية، إن المهرجان ضم عدة فعاليات وورش عمل، وتم الاتفاق على التعاون العربى فى تسويق المنتجات اليدوية.

كما بدأت الجمعية فى يناير الماضى، المرحلة الثالثة من مشروع التواصل المجتمعى مع البدو فى مدينة نويبع تحت رعاية محافظ جنوب سيناء ووزارات السياحة والثقافة والتضامن الاجتماعى والاتحاد المصرى للغرف السياحية وغرفتى شركات السياحة والفنادق المصرية.

ويدعم المشروع منذ بدايته هيئة تنشيط السياحة وبالتعاون مع نقابة الصحفيين والهيئة العامة لقصور الثقافة وقصر ثقافة شبرا الخيمة.

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