متظاهرو القائد إبراهيم يرفعون صور شهداء العريش ويطالبون بالقضاء على الإرهاب

نظم متظاهرو القائد إبراهيم، تظاهرة اليوم، عقب صلاة الجمعة، بساحة مسجد القائد إبراهيم، حيث أدان المتظاهرون الحادث الارهابى والاعتداء على أفراد كمين الصفا فى العريش.

ورفع المتظاهرون صور شهداء الواجب الوطنى، ورفعوا صورا لأفراد الجيش والشرطة، وأكدوا أنهم من أبناء الوطن، وجزء من 95 مليون مصرى ضحوا بأنفسهم من أجل أداء الواجب الوطنى.

وأكد المتظاهرون دعمهم للدولة للحرب ضد الإرهاب، مطالبين الدولة بالقضاء على الإرهاب، ومرددين هتافات " لا لا للإرهاب " و"يا أبو نسر وكاب إحنا وراك ضد الإرهاب" و" تحيا مصر".

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