لأول مرة بالعالم العربي.. «YES, I AM FAMOUS» يستضيف ميسي ويتأهب لحضور محمد صلاح

في أول ظهور تليفزيوني له في مصر، تنفرد قناة MBC مصر، بحوار مع ساحر الكرة النجم الأرجنتيني “ميسي” في برنامج “YES, I AM FAMOUS” (نعم، أنا مشهور) الذي تقدمه الاعلامية منى الشرقاوي غداً في الثامنة مساءً.

يكشف نجم الكرة العالمي ميسي خلال الحلقة التي تم تسجيلها في نادي برشلونة بإسبانيا، عن الكثير من كواليس وأسرار يُعلنها لأول مرة عن حياته، ويجيب على سؤال هل تغيرت شخصيته بعد الشهرة العالمية التي نالها وما هي خططه وأحلامه للمستقبل، ويتحدث ميسي لأول مرة خلال الحلقة باللغة العربية.

ويستضيف برنامج “YES, I AM FAMOUS” (نعم، أنا مشهور) خلال حلقاته الإسبوعية القادمه مجموعة من النجوم الذين نجحوا في صناعة قاعدة جماهيريّة واسعة لهم، تجاوزت حدود أوطانهم، ولمعت أسماؤهم في شتى أنحاء العالم. ويتناول البرنامج مع ضيوفه، مختلف مراحل حياتهم، وعلاقتهم مع أسرهم والمقرّبين منهم ويغوص في الكثير من التفاصيل الشخصية والمهنية والإنسانيّة، والتي لم يسبق أن تحدثوا عنها في أي برنامج آخر.

ويستقبل البرنامج في الحلقات المقبلة من البرنامج من بين نجوم العالم العربي كل من النجم عمرو دياب، والكينج محمد منير، فضلاً عن محمد صلاح النجم المصري المُحترف في نادي روما الإيطالي.

ومن نجوم الرياضة العالميين أيضاً، جيرارد بيكي لاعب كرة القدم الإسباني في نادي برشلونة، ونيمار لاعب كرة القدم البرازيلي. ويحاور البرنامج أيضاً النجم السينمائي العالمي جون ترافولتا، والمؤلف الموسيقي اليوناني يانّي، والنجمة الكولومبية شاكيرا، وكان قد إستضاف في حلقاته الأولي الزعيم عادل إمام.

- يُعرض برنامج “YES, I AM FAMOUS‎” “نعم، أنا مشهور”، على MBC مصر، كل سبت في تمام الساعة 8:00 مساءً، و تُعرض هذه الحلقة السبت 26 مارس 2016 الساعة 8:00 مساءً.