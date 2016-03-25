ارتفاع أسعار الموز تريند على تويتر بالسعودية..ومغردون يطالبون بالمقاطعة

دشن نشطاء موقع التدوينات القصيرة تويتر فى السعودية ، هاشتاج "ارتفاع أسعار الموز"، بعد أن شهدت الأسواق فى المملكة ارتفاعًا فى سعر الموز بلغ نسبة 40%، وارتفاع سكر كرتونة المحصول من 45 ريال إلى 75 ريال، وشاركوا بفاعلية دفعته لقائمة المواضيع الأكثر تداولا فى المملكة.

وحملت تدوينات المغردين فى الهاشتاج، موجة غضب بسبب ارتفاع الأسعار بشكل كبير، حيث قال النايف "هى جت بس على الموز، التجار ماهم مقصرين تلاعب فى الأسعار، وكل شىء فى ارتفاع، والمواطن المغلوب على أمره ياكلها والله يعين"، وقال القحطانى: "هى وقفت على الموز، كل شىء مرتفع".

فيما طالب آخرون بمقاطعة الموز والاعتماد على الفواكه الأخرى، حيث قال أحد المغردين: "ارتفع كل شىء جت على الموز، لازم نقاطع كل من يرفع الأسعار لعل وعسى يرجعون لعقولهم وحبهم للفلوس على حسابنا".

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