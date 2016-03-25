آلاف المتظاهرين يؤدون"صلاة موحدة" على أبواب المنطقة الخضراء وسط بغداد

>توافد المئات من المتظاهرين إلى ساحة التحرير وسط بغداد قبل ظهر اليوم، وعبروا عقب تجمعهم جسر الجمهورية المؤدى الى ساحة "كرادة مريم" للانضمام الى المعتصمين وأداء "صلاة جمعة موحدة"، على أبواب المنطقة الخضراء شديدة التحصين التى تحوى مقرات البرلمان والحكومة والرئاسة والسفارات العربية والأجنبية، تلبية لدعوة من زعيم التيار الصدرى مقتدى الصدر.

وفرضت قوات الجيش والشرطة إجراءات أمنية مشددة وسط العاصمة العراقية لاسيما بمحيط ساحة التحرير وجسرى الجمهورية والسنك المؤدين إلى ساحة الاعتصام بكرادة مريم ومحيطها، حيث تجرى اجراءات تفتيش أمنية للداخلية الى موقع الاعتصام.. كما أغلقت القوات الأمنية اليوم شوارع السعدون وأبو نواس المؤديين لساحة التحرير.

واكتظت ساحة كرادة مريم بآلاف المتظاهرين الذين يشاركون المعتصمين الصلاة رافعين أعلام العراق، تلبية لدعوة الصدر دعما لمطالب الاصلاحات ومحاربة الفساد وتشكيل حكومة "تكنوقراط".

وكان الصدر دعا العراقيين إلى التجمع فى ساحة التحرير وسط بغداد والعبور لموقع الاعتصام لأداء صلاة موحدة مع المعتصمين أمام بوابات الخضراء تحت شعار "الوحدة والاصلاح"، مؤكدا ضرورة ان يكون دخولهم للمنطقة وخروجهم بعد انتهاء الصلاة سلميا مع بقاء المعتصمين.. وطالب بمنع سفر المسؤولين المتهمين بالفساد خارج العراق واعادة من فر منهم.

ويعتصم المتظاهرون أمام أسوار المنطقة الخضراء وسط بغداد اعتبارا من يوم /الجمعة 18 مارس/، وأمهل الصدر حكومة حيدر العبادى 45 يوما لتطبيق برنامج الإصلاحات الشامل ومحاربة الفساد تنتهى فى 29 مارس الجاري.. ونظم التيار الصدرى أربع مظاهرات يوم /الجمعة/، الأولى فى ساحة التحرير والثانية على أبواب المنطقة الخضراء بساحة كرادة مريم والثالثة عادت الى ساحة التحرير والرابعة كانت الجمعة الماضية وانتهت بالاعتصام فى كرادة مريم.

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