توقيف انتحاريين فى مدينة "موش" شرقى تركيا

>ألقت وحدة مكافحة الإرهاب التابعة لمديرية أمن مدينة "موش" بشرقى تركيا القبض على انتحاريين، أحدهم إمرأة، من أعضاء منظمة حزب العمال الكردستانى كانوا يخططون لتنفيذ عملية إرهابية أمام أحد الأماكن المزدحمة أو المبانى الحكومية الحساسة بإحدى المدن الكبرى.

وذكرت محطة سي.إن.إن.تورك الفضائية اليوم /الجمعة/ - أن وحدة مكافحة الإرهاب، عقب تلقيها معلومات استخباراتية عن هوية الانتحاريين ، قامت بشن عملية اقتحام ومداهمة لعدد من المنازل والأماكن المشتبه بها فى مدينة "موش" فى توقيت متزامن ، وتمكنت من اعتقال انتحاريين، أحدهم إمرأة .

>وتشن تركيا حملة عسكرية ضد مواقع منظمة حزب العمال الكردستانى بعد أن أعلنت الأخيرة فى 11 يوليو الماضى عن إنهاء وقف إطلاق النار المتفق عليه ، والذى أعلن عن سريانه فى عام 2013، بدعوة من قائد المنظمة السجين، عبدالله أوجلان، كما تشن الطائرات الحربية التركية حملات جوية ضد مواقع المنظمة فى شمالى العراق.

يشار إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبى وتركيا تدرج المنظمة، التى تسعى للانفصال بجنوب شرقى تركيا ذو الأغلبية الكردية، على قائمة التنظيمات الإرهابية لديها، وقد تشكلت فى عام 1978 على أسس عرقية تتبع الفكر الماركسي-اللينيني، وبدأت منذ عام 1984 فى شن عمليات تستهدف قوات الأمن التركية والمواطنين الأتراك.

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