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بان كى مون يزور مخيما للاجئين الفلسطينيين فى لبنان دمر خلال معارك 2007

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بان كى مون يزور مخيما للاجئين الفلسطينيين فى لبنان دمر خلال معارك 2007 بان كى مون يزور مخيما للاجئين الفلسطينيين فى لبنان دمر خلال معارك 2007

> زار الأمين العام للأمم المتحدة بان كى مون مخيما للاجئين الفلسطينيين شمالى لبنان كان قد تعرض للتدمير خلال معارك شرسة ضد مسلحين يتبنون فكر القاعدة، قبل نحو عشر سنوات.

وسط إجراءات أمنية مشددة، تفقد بان كى مون مدرسة "عمقا" فى مخيم نهر البارد، حيث أوضح المسؤولون لبان على خريطة أعمال إعادة الإنشاء الجارية فى المخيم.

خاض الجيش اللبنانى معركة استمرت ثلاثة أشهر عام 2007 ضد جماعة فتح الإسلام التابعة للقاعدة داخل مخيم نهر البارد.

وتمكن الجيش من دحر الجماعة غير أن القتال أسفر أيضا عن مقتل أكثر من 170 جنديا لبنانيا.

بان فى لبنان فى زيارة تستغرق يومين يرافقه خلالها رئيس البنك الدولي.

ومن المقرر أن يزور أيضا مركزا للشؤون الاجتماعية فى طرابلس ومركز إقامة غير رسمى للاجئين فى سهل البقاع شرقى البلاد.
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