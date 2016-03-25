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صور.. ياسر الطوبجي وآلا كوشنير ضيوف «أشرف يُقدمه أيمن» على MBC مصر غدًا

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يُقدم النجم الشاب “أيمن وتار” خلال الحلقة الثانية من البرنامج الكوميدي الجديد “اشرف يقدمه ايمن”، والتي تُعرض غداً في التاسعة مساءً على قناة “MBC ”، العديد من الفقرات التمثيلية الضاحكة والساخرة من خلال إسكتشات متنوعة يُشارك فيها عدد من ضيوف الشرف منهم نجوم الكوميديا بيومي فؤاد، ومحمد عبد المعطي، وياسر الطوبجي، والفنانة الإستعراضية آلا كوشنير.
> ويعتمد برنامج “أشرف يقدمه أيمن”، على إطار من الكوميديا الجديدة والمبتكرة، من خلال اسكتشات تمثيلية فكاهية تستعرض الكثير من المواقف الحياتية اليومية التي تمس قطاعات متنوعة من حياة المُشاهدين في إطار ساخر وغير تقليدي.

وتعرض في كل حلقة عدة فقرات ضاحكة يتخللها أحيانا أغاني وديوهات كوميدية يتم إعدادها خصيصاً للحلقات، ويُشارك بالتمثيل في بعض الحلقات عدد من النجوم والضيوف ويظهر بعضهم في إطار غير تقليدي.

برنامج “اشرف يُقدمه ايمن” من إنتاج شركة “BIG Productions”، ويُشارك في كتابته وسام شريف، ومحمود رمضان، وأحمد سعد، ووجيه صبري، ويُخرجه محمد خليفة.

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