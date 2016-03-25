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مصرع شخص وإصابة آخر فى انقلاب سيارة نقل على طريق إدفو مرسى علم

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مصرع شخص وإصابة آخر فى انقلاب سيارة نقل على طريق إدفو مرسى علم مصرع شخص وإصابة آخر فى انقلاب سيارة نقل على طريق إدفو مرسى علم
لقى شخص مصرعه فيما أصيب آخر، و تبين أنهما مجهولو الهوية، وذلك فى حادث انقلاب سيارة ظهر اليوم على طريق إدفو مرسى علم شمال شرق محافظة أسوان.

تلقت الأجهزة الأمنية بأسوان إخطارا بوقوع حادث مرورى عند الكيلو 35 طريق إدفو مرسى علم دائرة مركز إدفو.

أسفر الحادث عن مصرع شخص، على الفور قامت سيارة نقل الموتى بإيداع الجثة بمشرحة إدفو العمومية، وأسفر الحادث عن إصابة شخص آخر إصابة بالغة، و تم نقله لمستشفى إدفو العام، وجارى إنقاذه. و هرعت قوة أمنية لمكان الحادث.

وتم إجراء المعاينة وتبين أن الحادث وقع نتيجة انفجار الإطار الخلفى الشمالى لسيارة ربع نقل بدون أرقام وبدون ترخيص، وكذلك بسبب سوء حالة الطريق. تم تسيير الحركة المرورية فى الاتجاهين، بعد رفع حطام الحادث، وتحرر محضر بالحادث وأخطرت النيابة المختصة لمباشرة التحقيق.


>مصرع شخص وإصابة آخر فى حادث تصادم بأسوان
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