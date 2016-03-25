وزير الدفاع الروسي يعلن نشر منظومات صواريخ مطورة في جزر الكوريل

أعلن وزير الدفاع الروسي، سيرجي شويجو اليوم الجمعة عن قرار نشر منظومات صواريخ مطورة وطائرات بلا طيار من الجيل الجديد في جزر الكوريل.

وأوضح شويجو – حسبما أوردت قناة (روسيا اليوم)، خلال اجتماع لهيئة القيادة في وزارة الدفاع الروسية – أن نشر منظومات صواريخ “بال” و”باستيون” الساحلية في الكوريل سيتم في العام الحالي، في إطار تنفيذ الخطط الخاصة بإعادة تسليح الجيش الروسي.

وكشف شويجو عن خطط لنشر طائرات بلا طيار روسية الصنع من طراز “إيليرون-3″ في جزر الكوريل.

يذكر أن الجيش الروسي يخطط لاستكمال بناء البنية التحتية العسكرية في الكوريل وفي الجزر القطبية بحلول نهاية العام الحالي.

وكشف وزير الدفاع الروسي – في وقت سابق – أن الأسطول الحربي الروسي يدرس إمكانية مرابطة بعض السفن التابعة لأسطول المحيط الهادئ في الكوريل.

يذكر أن جزر الكوريل تتألف من أربع جزر تقع بين شبه جزيرة كامتشاتكا الروسية وجزيرة هوكايدو اليابانية، وتمتد هذه الجزر على شكل قوسين تفصل بحر اخوتسك عن المحيط الهادئ.

وتنقسم جزر الكوريل إلى شمالية وجنوبية، تدخل جميع هذه الجزر ضمن مقاطعة ساخالين الروسية، قامت روسيا باحتلالها بعد هزيمة اليابان في الحرب العالمية الثانية، وعرضت روسيا على اليابان اعادة جزيرتين من اصل اربع جزر ولكن اليابان رفضت العرض معربة عن املها بان تعيد روسيا كل الجزر .