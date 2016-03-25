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رئيس وزراء بلجيكا: ضحايا هجمات بروكسل يتوزعون على 40 جنسية

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رئيس وزراء بلجيكا: ضحايا هجمات بروكسل يتوزعون على 40 جنسية رئيس وزراء بلجيكا: ضحايا هجمات بروكسل يتوزعون على 40 جنسية
أعلن شارل ميشال، رئيس الوزراء البلجيكى، أن ضحايا الهجمات الإرهابية على العاصمة بروكسل يتوزعون على 40 جنسية، مؤكدا بذله قصارى جهده لجعل أوروبا مكافحة للإرهاب والتطرف بكل حزم.

وأوضح "ميشال" فى مؤتمر صحفى مع ووزير الخارجية الأميركى جون كيرى، أنهما مقتنعان بضرورة بذل جهود بهدف التحرك فى أوروبا والعالم أجمع، والعمل على خطة جيوسياسية لمكافحة الإرهاب، مضيفا "نعمل على خطة جيوسياسية لمكافحة الإرهاب".

وتابع: "بلجيكا اعتمدت خطة استثمار العام الماضى بمليار دولار، كى تظل شريكا قويا مع حلف الناتو وكل حلفائنا"، مبديا اقتناعه بالجهود التى يمكن بذلها بهدف التحرك فى أوروبا ضد المتطرفين.


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