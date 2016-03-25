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"أحمد الزند" يصل القاهرة عائدا من الإمارات

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"أحمد الزند" يصل القاهرة عائدا من الإمارات "أحمد الزند" يصل القاهرة عائدا من الإمارات
وصل مطار القاهرة الدولى، اليوم، الجمعة، المستشار أحمد الزند وزير العدل السابق، على متن طائرة خطوط الاتحاد القادمة من أبو ظبى.

وكان الزند قد توجه إلى دولة الإمارات وقضى برفقة أسرته عدة أيام هناك، وكان فى ضيافة أحد زملائه القضاة برأس الخيمة فى الإمارات، لحضور حفل زفاف ابنة النائب العام الإماراتى.

يذكر أن المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، أصدر قرارًا بإقالة "الزند" من منصبه كوزير للعدل، على خلفية تصريحاته الأخيرة التى أثارت جدلا.

مصدر بالمطار: "الزند" يعود من السعودية اليوم بعد أداء مناسك العُمرة

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مصر 365

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