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النيابة تستعلم عن مسروقات ريجينى لبيان تطابقها مع متعلقاته المضبوطة

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النيابة تستعلم عن مسروقات ريجينى لبيان تطابقها مع متعلقاته المضبوطة النيابة تستعلم عن مسروقات ريجينى لبيان تطابقها مع متعلقاته المضبوطة
يواصل المستشار شريف عبد المنعم مدير نيابة القاهرة الجديدة التحقيق فى واقعة ضبط متعلقات الطالب الأيطالى ريجينى داخل شقة التشكيل العصابى بمدينة بنها، حيث أمرت النيابة برئاسة وليد السعيد رئيس النيابة وإشراف المستشار محمد عبد الشافى تحريات المباحث حول سيناريو وطريقة قتل ريجينى على يد أفراد التشكيل العصابى.

كما استعلم المستشار شريف عبد المنعم مدير النيابة من نيابة الجيزة عن مسروقات الشاب الإيطالى باعتبار نيابة الجيزة المشرفة على تحقيقات مقتله، وذلك لبيان تطابقها مع المضبوطات التى عثر عليها بشقة المتهمين، وكذلك استدعاء مسئولى السفارة الإيطالية بالقاهرة لعرض المضبوطات عليهم لبيان تطابقها مع متعلقات ريجينى.


>بالصور..بعد مرور 50 يوما.."الداخلية" تفك طلاسم حادث الشاب الإيطالى .. قوات الأمن تقتل المتهمين بسرقة ريجينى وتعثر على جواز سفره.. التشكيل تخصص فى انتحال صفة الضباط وسرقة الأجانب.. وروما تشكر القاهرة

النيابة تتحفظ على متعلقات "ريجينى" من شقة التشكيل العصابى بالقاهرة الجديدة

"الداخلية": العثور على جواز سفر وحقيبة ريجينى مع عصابة القاهرة الجديدة

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