بمشاركة 70 دولة.. انطلاق مسابقة ملكة جمال العالم للبيئة والسياحة في القاهرة

تنطلق، بعد غد الأحد، مسابقة ملكة جمال العالم للبيئة والسياحة تحت رعاية هيئة تنشيط الساحة وبرعاية الأمم المتحدة بالقاهرة، يتم خلالها اختيار ملكة جمال من بين 70 فتاة مشاركة في المسابقة تمثل 70 دولة، يبدأ خلال الساعات القليلة القادمة وصول المتسابقات الي القاهرة ، ثم يتم تنظيم جولات يتخللها اختبارات المسابقة في القاهرة وسهل حشيش بالغردقة ثم الأقصر واسوان والإسكندرية يعقب ذلك الحفل النهائي بالقاهرة واختيار ملكة الجمال خلال منتصف أبريل القادم.

خلود عز : إقامة المسابقة بمصر رسالة للعالم كله علي أنها بلد الأمن والأمان

وقالت خلود عز، ملكة جمال مصر البيئة والسياحة والتي تمثل الدولة في المسابقة، إن المنافسة سوف تكون قوية للغاية وشرسة لأنها تضم 70 دولة ، مضيفة أن معايير اختيار ملكات الجمال لا يتوقف علي معيار الجمال بشكل أساسي ، ولكن يتوقف علي المشاريع التي تقدمها المرشحات للفوز باللقب ، وأوضحت أنها ستركز خلال برامجها في المسابقة علي أهمية التنشيط السياحي لمصر بالدول الخارجية ، موضحه أن هناك جهل كبير بالمناطق السياحية غير المعروفة.

وأضافت خلود “احتاج دعم المصريين خلال الساعات القادمة للفوز بالمسابقة او علي الأقل تحقيق مركز متقدم”، وقالت إن إقامة المسابقة بمصر دعاية كبير للسياحة، ورسالة للعالم كله علي ان مصر بلد الأمن والأمان.