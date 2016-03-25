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«كيري» يعرض الدعم الاستراتيجي والأمني لبلجيكا بعد «هجمات بروكسل»

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«كيري» يعرض الدعم الاستراتيجي والأمني لبلجيكا بعد «هجمات بروكسل» «كيري» يعرض الدعم الاستراتيجي والأمني لبلجيكا بعد «هجمات بروكسل»

جون كيري (أرشيفية)

قدم وزير الخارجية الأمريكي، جون كيري، اليوم الجمعة، خلال مؤتمر مع رئيس الوزراء البلجيكي، العزاء للقيادة البلجيكية، باسم الرئيس أوباما وكل الأميركيين إثر هجمات بروكسل.

وأضاف كيري، “بلجيكا ساندتنا في هجمات وقالت “كلنا أميركيون” واليوم نقول لها كلنا بروكسل”، مؤكد استعداده لتقديم الدعم لبلجيكا استخباراتيا وأمنيا، حسبما ذكرت “سكاي نيوز عربية”.

وأكد كيري “لن نخضع للإرهاب وسنواجهه بكل حزم وقوة ولن يهدأ لنا بال إلا بعد أن نقضي على هذه الإيديولوجية الجبانة”.

وأشار كيري إلى أن داعش لا يحظى بدعم أي حكومة في العالم، وأن القضاء على داعش يتطلب وقتا ومثابرة وتعاونا وموارد.

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