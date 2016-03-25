لماذا تغلق عيوننا عند التقبيل؟

كشفت دراسة بريطانية جديدة أن السبب العلمي الحقيقي لإغلاق العشاق عيونهم أثناء التقبيل، هو أن الدماغ لا يستطيع التعامل مع حدثين حسيين في وقت واحد.

وقالت صحيفة "Sunday Times"، إن الإدراك عن طريق اللمس يعتمد على ثقل الإدراك اللمسي في المهمة البصرية، مشيرة إلى أن الاكتشاف الحديث يمكن أن يكون خطوة إضافية على طريق فك ألغاز النفسية البشرية وكيفية عمل الدماغ البشري.

وأوضحت الصحيفة أنه عندما تلتصق الشفتان يصعب على الدماغ أن يستوعب الإحساس إذا كان يتم استخدام الطاقات الإدراكية لتحليل ما يراه في نفس الوقت.

وتوصل الفريق المسؤول عن الدراسة إلى أنه كلما ركز الدماغ على وظيفة حسية ما، كلما قل الإحساس بالمؤثرات التي تتم على جبهة أخرى، لافتاً الى إن هذه المعلومات، قد تساعد الباحثين في فهم سلوكيات بشرية أخرى، كإغلاق العينين عند سماع الموسيقى أو الرقص، حيث ان إغلاق العينين يتيح للدماغ فرصة التركيز على جوانب أخرى من التجربة المعنية.