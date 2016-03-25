أوزان جوفين الشهير بـ رستم باشا يوضح حقيقة حبّه لـ مريم أوزيرلي

نفى الممثل التركي أوزان جوفين الشهير بـ رستم باشا في مسلسل "حريم السلطان"، ما يشاع عن علاقة حب بينه وبين الممثلة التركية مريم أوزيرلي الشهيرة بالسلطانة هيام.

وقال أوزان في برنامج ET بالعربي في حفل افتتاح فيلمه "جرح أمي" في اسطنبول "لا يوجد حب بيننا وإنما صداقة نشأت بعد عملنا معاً في 70 حلقة من مسلسل "حريم السلطان"، ما خلق نوع من الألفة والصداقة بيننا، وصداقتنا جعلتنا ثنائياً ناجحاً سينمائياً بفيلمنا الجديد "جرح أمي" الذي استغرق تصويره أشهر طويلة في بلغراد وصربيا".

وكان أوزان قد صرّح لإحدى الصحف التركية أن فيلم "جرح أمي" توّج صداقته القوية مع مريم أوزيرلي ، وأنهما أمضيا وقتاً ممتعاً جداً في بلغراد مع فريق الفيلم، وتمنى له النجاح لأنهم جميعاً اشتغلوه بحب وبإيمان بالأفكار والقيم النبيلة الموجودة فيه.

وكانت الصحافة التركية منذ عام وأكثر تؤكد في أخبارها وجود قصة حب مشتعلة بينهما جراء قوة علاقتهما، ونشر مريم أوزيرلي صوراً حميمة لهما في حسابها الشخصي على أنستغرام، وعادت الصحافة التركية إلى نشر شائعة جديدة عن حبهما بعد نشر صور عاطفية ساخنة مأخوذة من الفيلم.

ويحقق فيلم "جرح أمي" عائدات مالية جيدة حيث حضره في الأسبوع الأول في اسطنبول فقط حوالي 176 ألف متفرج تركي، كما أنّه يحقق إقبالاً هائلاً من الجالية التركية بعد افتتاح نجومه عروضه الجماهيرية في برلين بحضور عائلة مريم أوزيرلي المقيمة هناك.

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