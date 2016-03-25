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ضبط 250 كيلو لحوم فاسدة بسوبر ماركت شهير بالعاشر من رمضان

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ضبط 250 كيلو لحوم فاسدة بسوبر ماركت شهير بالعاشر من رمضان ضبط 250 كيلو لحوم فاسدة بسوبر ماركت شهير بالعاشر من رمضان
تمكنت حملة لضبط الأسواق بمدينة العاشر من رمضان من ضبط 250 ك لحوم فاسدة وفراخ منتهية الصلاحية فى سوبر ماركت شهير فى المجاورة 39 والمجاورة 43، وتم تحرير محاضر وعرض المتهمين على النيابة.

وقال الدكتور أشرف حجازى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن الحملات مستمرة لضبط المخالفين، حفاظا على صحة المواطنين وضبط الأسواق.

جدير بالذكر أن الحملة تمت بالمشاركة بين جهاز مدينة العاشر من رمضان برئاسة المهندس عادل النجار، وإدارة الطب البيطرى برئاسة الدكتور أشرف حجازى، وشرطة المرافق برئاسة المقدم أحمد بركة.

لحوم فاسدة (1)

لحوم فاسدة (2)


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