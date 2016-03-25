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بالصور.. تكثيف أمنى قبل وصول وزير الأوقاف والمفتى لمسجد الرضا ببنى سويف

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بالصور.. تكثيف أمنى قبل وصول وزير الأوقاف والمفتى لمسجد الرضا ببنى سويف بالصور.. تكثيف أمنى قبل وصول وزير الأوقاف والمفتى لمسجد الرضا ببنى سويف
يشهد محيط مسجد الرضا وديوان عام محافظة بنى سويف، تواجد مكثف لقوات الأمن، ورجال إدارة المرور، استعداداً لوصول الدكتور محمد مختار جمعة لأداء صلاة الجمعة.

ويؤدى الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية، والمهندس شريف محمد حبيب محافظ بنى سويف، صلاة الجمعة بمسجد الرضا بمدينة بنى سويف الجديدة شرق النيل، فى إطار احتفالات المحافظة بالعيد القومى.

تكثيف أمنى بمحيط مسجد الرضا (1)

تكثيف أمنى بمحيط مسجد الرضا (2)

تكثيف أمنى بمحيط مسجد الرضا (3)

تكثيف أمنى بمحيط مسجد الرضا (4)

تكثيف أمنى بمحيط مسجد الرضا (5)

تكثيف أمنى بمحيط مسجد الرضا (6)

تكثيف أمنى بمحيط مسجد الرضا (7)

تكثيف أمنى بمحيط مسجد الرضا (8)

تكثيف أمنى بمحيط مسجد الرضا (9)

تكثيف أمنى بمحيط مسجد الرضا (10)

تكثيف أمنى بمحيط مسجد الرضا (11)


>- المفتى ووزير الأوقاف يؤديان صلاة الجمعة ببنى سويف احتفالاً بعيدها القومى

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