الإصابة تحرم راموس من استكمال معسكر المنتخب.. واللاعب يعود إلى إسبانيا

(إفي): غادر اللاعب سرخيو راموس، قلب دفاع ريال مدريد، صباح اليوم معسكر

منتخب بلاده الإسباني جراء آلام أسفل الظهر داهمته خلال لقاء الفريق الودي ليل الخميس أمام إيطاليا (1-1).

وتم استبدال راموس قبل انطلاق شوط المباراة الثاني كإجراء احترازي لعدم تفاقم الإصابة، لينزل بدلا منه في الاستراحة اللاعب ناتشو فرنانديز، حسبما أفاد الاتحاد الإسباني لكرة القدم.

وسيعود راموس إلى إسبانيا بشكل فوري، بينما سيستمر باقي زملائه بالمنتخب في الاعداد لمواجهة رومانيا الودية يوم الأحد القادم، بمدينة كلوج.

وكان اللاعب قد شعر خلال مران منتخب "الماتادور" الأربعاء الماضي بآلام في أسفل الظهر ما أدى إلى تدخل الجهاز الطبي، ورغم ذلك دفع به المدير الفني لمنتخب إسبانيا فيسنتي ديل بوسكي أساسيا في ودية إيطاليا بمدينة أوديني والتي تأتي ضمن الاستعدادات لبطولة كأس الأمم الأوروبية (يورو 2016) بفرنسا.

وينتظر أن يكشف نادي ريال مدريد عن مدى إصابة اللاعب وإذا ما كان سيحتاج لفترة للتعافي، حيث يستعد الملكي لخوض مباراة الكلاسيكو يوم السبت الموافق 2 أبريل/نيسان المقبل أمام الغريم برشلونة بالليجا على ملعب كامب نو.