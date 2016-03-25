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ننشر نص الكلمة الختامية لوزير الدفاع أمام مؤتمر الساحل والصحراء بشرم الشيخ

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ننشر نص الكلمة الختامية لوزير الدفاع أمام مؤتمر الساحل والصحراء بشرم الشيخ ننشر نص الكلمة الختامية لوزير الدفاع أمام مؤتمر الساحل والصحراء بشرم الشيخ
ينشر "اليوم السابع" نص كلمة الفريق أول صدقى صبحى، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، أمام الجلسة الختامية لمؤتمر وزراء دفاع دول الساحل والصحراء، الذى اختتم أعماله منذ قليل فى مدينة شرم الشيخ.

"السيدات والسادة فى الختام، ومن أرض الفيروز من مدينة السلام شرم الشيخ، أتوجه للجميع بالتحية والتقدير على تشريفكم وحضوركم إلى وطنكم وبلدكم الثانى ، التى تعتز وتفخر بانتمائها الأفريقى وعضويتها فى تجمع الساحل والصحراء.

وإننى لأثمن بكل فخر هذا الجهد الهائل الذى بذل من الجميع على مدار أيام الاجتماع، سواء فى مستوى الخبراء أو على مستوى السادة الوزراء، والذى تكلل بالنجاح الذى عكسه بجلاء الإعلان الختامى، الذى نأمل ونتطلع أن يكون نقطة التحول والانطلاق فى مستقبل العمل المشترك للتجمع بآلياته الجديدة، وبما يسهم فى تحقيق الأمن والاستقرار الذى هو المدخل الحقيقى والطبيعى لتحقيق الهدف الاستراتيجى الأسمى لدولنا وشعوبنا، وهو التنمية والرفاهية والازدهار الذى يتطلع له الجميع.

السيدات والسادة
>إن مصر كانت ولا تزال وستظل دائماً على تواصل مع الأشقاء بأفريقيا والتجمع، وعلى استعداد لاستقبال الجميع بأى من الأوقات.

وبهذه الكلمة البسيطة أتشرف أن أعلن لحضراتكم جميعاً انتهاء أعمال الاجتماع الخامس لوزراء دفاع دول تجمع الساحل والصحراء، والذى عقد فى مدينة شرم الشيخ فى المدة من 22 إلى 25 مارس 2016..

أشكركم جميعاً وأتمنى لحضراتكم عودا حميدا إلى أوطانكم.


>بدء الجلسة الختامية لمؤتمر وزراء دفاع دول الساحل والصحراء فى شرم الشيخ
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>وزير الدفاع التونسى يشكر السيسى وصدقى صبحى على تنظيم مؤتمر الساحل والصحراء
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>ننشر توصيات وزير الدفاع فى اجتماع وزراء دفاع الساحل والصحراء بشرم الشيخ
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مصر 365

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