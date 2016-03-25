وسائل إعلام إيطالية: التوصل لقتلة ريجينى يعزز صورة مصر أمام العالم

أبرزت وسائل الإعلام الإيطالية والإسبانية، خبر توصل الداخلية المصرية للمتورطين فى قتل الطالب الإيطالى جوليو ريجينى فى القاهرة.

وقالت وكالة أنسا الإيطالية، إن الداخلية المصرية تصفى تشكيل عصابى متورط فى خطف وقتل ريجينى، مشيرة إلى أن مصر توصلت فى النهاية إلى قتلة ريجينى بعد الكثير من الاتهامات التى كانت موجهة لها فى الفترة الأخيرة بسبب هذه القضية.

كما أن وكالة أجى الإيطالية، قالت إن مصر تمكنت من الوصول إلى 5 متورطين فى مقتل ريجينى، وأن التوصل لقتلة ريجينى وحل هذه القضية التى أثارت العديد من الجدل، ستعزز صورة مصر أمام العالم.

أما صحيفة لابانجورديا الإسبانية فقد نقلت بيان وزارة الداخلية، وقالت إن مصر حققت ما طلبته السلطات الإيطالية بالتعاون من جانب السلطات المصرية فى التوصل إلى حقيقة مقتل ريجينى، وبذلك فإن هذه النتيجة ستعزز العلاقات بين القاهرة وروما، بدلا من توتر العلاقات الأخيرة.

كان مصدر أمنى بوزارة الداخلية، قد أكد أن الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، نجحت صباح اليوم من استهداف تشكيل عصابى بمحيط القاهرة الجديدة، تخصص فى انتحال صفة ضباط شرطة، واختطاف الأجانب وسرقتهم بالإكراه، ومصرعهم جميعا عقب تبادل الأعيرة النارية مع الشرطة.

عقب تقنين الإجراءات القانونية وإعداد الأكمنة اللازمة لضبط المتهمين، وأثناء سيرهم بسيارة رقم "ق ف/ 871" ميكروباص بدائرة قسم شرطة القاهرة الجديدة، لدى مشاهدتهم للقوات قاموا بإطلاق الأعيرة النارية اتجاه قوات الشرطة فبادلتهم مما أسفر عن مصرعهم وحدوث تلفيات بسيارات الشرطة، جراء إطلاق الأعيرة النارية.

بتفتيش منزلهم، تم العثور على حقيبة هاند باج حمراء اللون عليها علم دولة إيطاليا بداخلها محفظة جلد بنية اللون بها جواز سفر باسم جوليو ريجيني مواليد 1988، وكارنيه الجامعة الأمريكية الخاص به وعليه الصورة الشخصية للطالب ومدون عليها باللغة الإنجليزية ما معناه باحث مساعد، وكارنيه جامعة كامبريدج خاص به، وبها فيزا كارد وهاتفين محمولين.

بالصور..بعد مرور 50 يوما.."الداخلية" تفك طلاسم حادث الشاب الإيطالى .. قوات الأمن تقتل المتهمين بسرقة ريجينى وتعثر على جواز سفره.. التشكيل تخصص فى انتحال صفة الضباط وسرقة الأجانب.. وروما تشكر القاهرة