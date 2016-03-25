الرئيس الإيراني يغادر إلى باكستان في زيارة رسمية

شدد الرئيس الايراني حسن روحاني اليوم الجمعة قبيل توجهه إلى إسلام أباد على أهمية زيارته العاصمة الباكستانية وقال “إن علاقاتنا مع باكستان استراتيجية”.

وقال روحاني للصحفيين قبيل بدء زيارته لباكستان “إننا نقيم مع باكستان علاقات طيبة دائماً منذ استقلالها ولحد الآن وهي علاقات في أعلى المستويات وودية واستراتيجية وأن شعبي البلدين قريبان من أحدهما الآخر”.

وأضاف أن هذه الزيارة تأتي تلبية للزيارتين السابقتين التي قام بهما رئيس الوزراء الباكستاني إلى طهران، معرباً عن ارتياحه لأن هذه الزيارة هي الأولى له في السنة الإيرانية الجديدة والتي يحل فيها ضيفاً على باكستان حكومة وشعباً.

وتابع “إننا جاهزون لتوسيع التعاون والعلاقات مع باكستان في شتى المجالات الاقتصادية لأننا قادرون على توفير الطاقة في مجال النفط والغاز والكهرباء لباكستان وهناك اتفاقيات في هذا الخصوص ويجب أن يتحقق تعاون واسع في المستقبل”.

وأضاف “أننا بلدان يهمنا أمن الحدود، لأن لدينا حدود مشتركة طويلة مع باكستان، وتم التوقيع على اتفاقية أمنية بين إيران وباكستان”.

وتأتي زيارة روحاني لباكستان بعد أشهر من إبرام طهران اتفاق مع القوى العالمية بشأن برنامجها النووي بعد عقود من الحصار الاقتصادي الذي فرضه الغرب على إيران.

اتفاق محتمل لإنشاء خط أنابيب لإمداد باكستان بالغاز الطبيعي الإيراني

وذكرت وزارة الخارجية الباكستانية أن المحادثات سوف تتناول اتفاق بشأن إنشاء خط أنابيب بقيمة عدة مليارات من الدولارات لإمداد باكستان بالغاز الطبيعي الإيراني.

وبدأ تنفيذ هذا المشروع خلال التسعينيات من القرن الماضي، ولكنه تعثر بسبب العقوبات الاقتصادية.