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بعد بيعه 6 لوحات فنية.. رسام ألماني يشتري منزلاً بقيمة 300 ألف يورو للاجئين

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بعد بيعه 6 لوحات فنية.. رسام ألماني يشتري منزلاً بقيمة 300 ألف يورو للاجئين بعد بيعه 6 لوحات فنية.. رسام ألماني يشتري منزلاً بقيمة 300 ألف يورو للاجئين

لوحات فنية للرسام الألماني الشهير غيرهارد ريشتر (تويتر)

أسهم ثمن بيع 6 لوحات للرسام الألماني المعاصر غيرهارد ريشتر، في شراء منزل وتخصيصه للاجئين في مدينة دوسلدورف، غربي ألمانيا.

وأعلن رئيس مؤسسة “فيفتي فيفتي” لمساعدة المشردين هوبرت أوستندورف، أن قيمة اللوحات الـ6 والبالغة 300 ألف يورو مولت الجزء الأكبر من الصفقة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الألمانية.

وأضاف أوستندورف، أن هذا المبلغ تم تسليمه إلى المؤسسة الخيرية التابعة للكنيسة الإنجيلية في دوسلدورف، والتي قامت بدورها بشراء المبنى المكون من 3 شقق.

ومن المنتظر تخصيص واحدة من هذه الشقق لعائلة سورية، تتألف من 4 أفراد فيما سيتم تخصيص الشقتين الأخريين لعائلة تتألف من 7 أفراد وذلك وفقاً لما صرحت به متحدثة باسم المؤسسة الكنسية.

تجدر الإشارة إلى أن ريشتر (83 عاماً) الذي تعد أعماله هي الأغلى في سوق الفن بين كل الفنانين الذين لا يزالون على قيد الحياة، دائم التبرع لمؤسسة رعاية المشردين.

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