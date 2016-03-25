مصرع طالب وإصابة 11 شخصًا في حادث انقلاب سيارة بالمنيا

مراسل «ONA»:

لقي طالب مصرعه، فيما أصيب 11 شخصًا آخرين، الجمعة، إثر انقلاب سيارة نقل بطريق فرعي، يربط بين الطريق الزراعي والصحراوي الغربي، أمام مركز أبو قرقاص بالمنيا.

تلقى مدير أمن المنيا اللواء رضا طبلية، إخطارًا، اليوم الجمعة، من عمليات النجدة بوقوع حادث انقلاب سيارة أمام قرية “كفر لبس” التابعة لمركز أبو قرقاص، ووجود حالة وفاة وعدد من المصابين.

وتبين من تحريات أجهزة الأمن، أنه أثناء سير سيارة نقل قيادة (مرتضي ط.ا. – 40 عامًا – سائق) بالطريق في الاتجاه للغرب من مدينة “الفكرية” إلي قرية “كفر لبس”، اختلت عجلة القيادة بيده، مما أدي لانفجار الإطار الأمامي وانقلابها علي جانبي الطريق.

وأسفر الحادث عن مصرع (أيمن ملاك إسحاق – 14 عامًا – طالب)، وإصابة قائد السيارة، وإصابة مستقليها وهم كل من، (ميدو ص.ح. – 35 عامًا – عامل)، (إسحاق ع. و. – 12 عامًا – طالب)، (مايكل س.ا. – 13 عامًا – طالب)، وشقيقه (جوزيف – 18 عامًا)، مجند بقوات أمن أسيوط، (مينا ف.ش. – 13 عامًا – طالب)، (جمال ع. ع. – 35 عامًا – عامل)، (أشرف ل.ش. -20 عامًا – فلاح)، (أيمن ر.ش. – 13 عامًا – طالب)، (أيمن ب.ر. – 20 عامًا – عامل)، (إبراهيم م.ا. – 13 عامًا – طالب)، و(كامل ش.و. – 45 عامًا – فلاح).

وتنوعت الإصابات ما بين اشتباه ما بعد الارتجاج، وكسور، وبتر، وسحجات متفرقة بالجسم، وتم نقل المتوفى وتحويل المصابين لمستشفي أبوقرقاص المركزي، وتحرر محضر بالواقعة، و أخطرت النيابة العامة التحقيقات.