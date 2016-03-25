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«اختبار روسي جديد» لتقييم إجراءات الأمن بالمطارات المصرية نهاية مارس

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«اختبار روسي جديد» لتقييم إجراءات الأمن بالمطارات المصرية نهاية مارس «اختبار روسي جديد» لتقييم إجراءات الأمن بالمطارات المصرية نهاية مارس

مطارات- أرشيفية

تتطلع وزارة النقل الروسية إلى مواصلة تقييم إجراءات الأمن في المطارات المصرية تمهيدًا لاستئناف الرحلات الجوية السياحية بين روسيا ومصر.

وقال وزير النقل الروسي، مكسيم سوكولوف، في تصريحات نقلتها وكالة “سبوتنيك” الروسية، الجمعة، إنه من المقرر أن يجري “اختبار جديد” في نهاية الشهر الجاري أو مطلع أبريل المقبل، لتقييم إجراءات الأمن في مطارات .

وتبذل السلطات المصرية جهودا كبيرة لزيادة الأمن في المنتجعات والمطارات لإحداث نقلة إيجابية في حركة السياحة الوافدة إلى البلاد، والتي منيت بخسائر كبيرة بعد سقوط الطائرة الروسية وسط سيناء في 31 أكتوبر الأول الماضي.

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