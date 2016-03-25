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بالفيديو - كولومبيا تخطف فوزا قاتلا من براثن بوليفيا في تصفيات المونديال

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بالفيديو - كولومبيا تخطف فوزا قاتلا من براثن بوليفيا في تصفيات المونديال بالفيديو - كولومبيا تخطف فوزا قاتلا من براثن بوليفيا في تصفيات المونديال

(إفي): خطف منتخب كولومبيا ثلاث نقاط غالية من براثن مضيفه البوليفي بنتيجة (2-3) في مباراة مثيرة مساء اليوم الخميس وذلك في إطار الجولة الخامسة من تصفيات قارة أمريكا الجنوبية المؤهلة لنهائيات كاس العالم 2018 بروسيا.

أقيمت المباراة على ملعب "هيرناندو سيليس" بالعاصمة البوليفية لاباز.

أنهى "الكافيتيروس" شوط المباراة الأول متقدمين في النتيجة بهدفي خاميس رودريجيز وكارلوس باكا في الدقيقتين 11 و42.

إلا أن أصحاب الأرض انتفضوا في الشوط الثاني وأحرزوا هدفين في الدقيقتين 50 و63 عبر خوان كارلوس أرسي، من ركلة جزاء، وأليخاندرو تشوماسيرو على الترتيب.

ولكن البديل إدوين كاردونا خطف النقاط الثلاث للضيوف بالهدف الذي أحرزه في الدقيقة الأخيرة من عمر اللقاء.

تقدم الفريق الزائر في النتيجة مبكرا عبر القائد رودريجيز بعد تسديدة يساريه من داخل المنطقة سكنت شباك الحارس روميل كينيونيز، قبل أن يؤمن باكا النتيجة بتسديدة مماثلة من داخل المنطقة بعد تمريرة من رودريجيز فشل الحارس في التعامل معها، لينتهي الشوط بهذه النتيجة.

ولكن في الشوط الثاني، قلب أصحاب الأرض الطاولة على ضيفهم الكولومبي بعدما قلص أرسي النتيجة من ركلة جزاء قبل أن يعادل تشوماسيرو النتيجة بتسديدة صاروخية من خارج المنطقة سكنت الزاوية اليمنى لمرمى أوسبينا.

وعندما ظن الجميع أن المباراة انتهت بهذه النتيجة، خيم الصمت على الجماهير البوليفية وهي ترى كاردونا يسدد كرة قوية سكنت الزاوية الضيقة لمرمى كينيونيز ليقتنص ثلاث نقاط غالية لكولومبيا.

وبهذه النتيجة، يحقق الكولومبي فوزه الثاني في التصفيات ليرفع رصيده للنقطة السابعة يحتل بها المركز السادس مؤقتا في انتظار انتهاء جميع مباريات الجولة.

في المقابل، تجمد رصيد بوليفيا عند 3 نقاط يقبع بها في المركز الثامن مؤقتا.

وستستضيف كولومبيا نظيرتها إكوادور يوم 29 مارس الجاري على ملعب "متروبوليتانو روبيرتو ميلينديز".

فيما ستدخل بوليفيا اختبارا صعبا عندما تحل ضيفه على الأرجنتين في ذات اليوم.

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فيديو اليوم السابع

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