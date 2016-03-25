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رحيل كرويف - ميسي: ساهم بقدر كبير في إنجازات برشلونة

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رحيل كرويف - ميسي: ساهم بقدر كبير في إنجازات برشلونة رحيل كرويف - ميسي: ساهم بقدر كبير في إنجازات برشلونة

(إفي): أعرب مهاجم منتخب الأرجنتين ليونيل ميسي عن أسفه لوفاة الهولندي يوهان كرويف، الذي قال عنه إنه "واحد من الأشخاص الذين أثروا بشكل كبير في كرة القدم العالمية"، والذي غير "مفهوم كرة القدم في برشلونة" الإسباني الذي يحترف فيه "البرغوث".

وصرح ميسي عقب الفوز بهدفين لواحد على منتخب تشيلي ضمن تصفيات قارة أمريكا الجنوبية المؤهلة لمونديال 2018 بروسيا "جزء كبير مما حققه برشلونة مؤخرا يعود إليه، فهو شخص ساهم بشكل كبير في تغيير مفهوم كرة القدم عند برشلونة".

وأضاف اللاعب الحائز على جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم خمس مرات آخرها العام الماضي "كان شخصا محبوبا للغاية في عالم كرة القدم أجمع وخاصة داخل برشلونة".

ويعتبر كرويف، الذي توفي الخميس عن عمر 68 عاما بعد صراع مع سرطان الرئة، واحدا من أفضل لاعبي كرة القدم في العالم.

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