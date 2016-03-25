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باولو جيريرو الهداف التاريخي لمنتخب بيرو بـ27 هدفا

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باولو جيريرو الهداف التاريخي لمنتخب بيرو بـ27 هدفا باولو جيريرو الهداف التاريخي لمنتخب بيرو بـ27 هدفا

(إفي): بات المهاجم باولو جيريرو الهداف التاريخي لمنتخب بيرو لكرة القدم برصيد 27 هدفا بعدما سجل هدفا في مرمى فنزويلا بالجولة الخامسة من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لمونديال 2018 في روسيا.

وتجاوز جيريرو، مهاجم فلامنجو البرازيلي، رصيد تيوفيلو كوبياس الذي كان متعدلا معه برصيد 26 هدفا بفضل هدفه في مرمى فنزويلا (ق61) في المباراة التي أقيمت بالملعب الوطني في ليما الليلة الماضية وانتهت بالتعادل (2-2).

وتعد هذه المشاركة الرابعة لجيريرو (32 عاما) في تصفيات مؤهلة لكأس العالم برصيد سبعة أهداف، وقد شارك ثلاث مرات في بطولة "كوبا أمريكا" التي حصل على لقب هدافها بنسختي الأرجنتين 2011 وتشيلي 2015.

وساهم جيريرو في حصول بيرو على الميدالية البرونزية في النسختين الأخيرتين من كوبا أمريكا (2011 و2015) لكنه لم يشارك في كأس العالم لأن منتخب بلاده لم يتأهل للمسابقة منذ عام 1982.

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