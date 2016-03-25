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مدرب أوروجواي: سواريز أصبح ناضجا

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مدرب أوروجواي: سواريز أصبح ناضجا مدرب أوروجواي: سواريز أصبح ناضجا

(إفي): أكد أوسكار واشنطن تاباريز المدير الفني لمنتخب أوروجواي لكرة القدم أن المهاجم لويس سواريز العائد لمنافسات الفريق بعد فترة إيقاف طويلة بات "أكثر نضجا".

وقال تاباريز إن سواريز يحافظ على "حس التنافسية" المعروف به وقدرة على العمل تجعله "يبرز في الملعب حتى ولو كان في حالة سيئة"، إلا أنه أكد أن انضمامه لفريق برشلونة "ساهم" في تحسن أسلوب لعبه "بشكل كبير للغاية".

وأضاف "بات يشارك بشكل أكبر في صناعة لعبة جماعية ويعمل على بدء الهجمات التي ينهيها بشكل أفضل"، وذلك في تصريحات الليلة الماضية قبل مواجهة منتخب البرازيل اليوم في الجولة الخامسة من تصفيات أمريكا الجنوبية الؤهلة لمونديال 2018 في روسيا.

ومع ذلك أعرب عن أمله في أن يمثل سواريز "ما مثله منذ بداية مشاركته مع ".

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