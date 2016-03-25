المتحدث العسكرى يعلن تدمير القوات المسلحة لأماكن تجمع لإرهابيين بسيناء

قال العميد محمد سمير، المتحدث العسكرى، إنه فى إطار إستكمال عملية حق الشهيد وعلى ضوء توفر معلومات تفيد بتجمع عدد من العناصر الإرهابية جنوب مدينتى رفح والشيخ زويد بشمال سيناء قامت فجر اليوم الجمعة، عناصر مقاومة الإرهاب بإستهداف البؤر الإرهابية والتى تم رصدها للقصاص لدماء الشهداء من القوات المسلحة والشرطة المدنية والمواطنين الأبرياء وقد تم تدمير أماكن تجمع الإرهابيين والقضاء عليهم.

وأضاف المتحدث العسكرى فى بيانه اليوم، إنه يتم تواصل القوات المسلحة لملاحقة العناصر الإرهابية وإحكام السيطرة على محاور وطرق التحرك .

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