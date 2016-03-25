جبالى المراغى: الإخوان عزلوا وزير القوى العاملة الحالى من نقابة البترول

قال النائب جبالى محمد المراغى عضو ائتلاف "دعم مصر "، ومرشح الائتلاف المحتمل على رئاسة لجنة القوى العاملة، إن وزير القوى العاملة الجديد الدكتور محمد سعفان لم يكن رئيسا للنقابة العامة للبترول وأنه كان الأمين العام لها وقت تقديم التهنئة للرئيس المعزول محمد مرسى.

وأوضح رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، فى تصريح لـ"اليوم السابع" أن الدكتور محمد سعفان كان على خلاف دائم مع جماعة الإخوان ولم يكن يوما واحدا من أنصارها، لافتا إلى أن الجماعة "الإرهابية" عزلته من مجلس إدارة النقابة بعد وصولها للحكم بأشهر معدودة، قائلا: "الدولة كلها كانت بتهنى ساعتها".

5 ملفات تنتظر وزير القوى العاملة الجديد.. أبرزها الانتهاء من قانون العمل والتنظيمات النقابية والتوافق عليها قبل العرض على البرلمان.. واستكمال خطة التشغيل والقضاء على البطالة وتوفير فرص العمل للشباب

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