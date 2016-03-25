رئيس جهاز6 أكتوبر: تنفيذ 100 ألف وحدة سكنية لمحدودى الدخل بالمدينة

أكد المهندس عصام بدوى، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر أن هناك حوالى 100 ألف وحدة سكنية بمشروع الإسكان الاجتماعى، ما بين المراحل المختلفة للتنفيذ، بمدينة 6 أكتوبر، حيث يتم تنفيذ جزء منها، كما تم إسناد جزء آخر، وتخطيط باقى الوحدات، تمهيدا لإسنادها لشركات المقاولات على الفور للتنفيذ.

وبشأن الوحدات السكنية التى يتم تنفيذها حاليا، قال المهندس عصام بدوى، إنه يتم تنفيذ 7128 وحدة سكنية، ومن المقرر تسليمها خلال العام الحالى، كما أنه تم الانتهاء من تخطيط 93000 وحدة، تم إسناد حوالى 33000 وحدة منها، بناء على موافقة مجلس الوزراء على أعمال الإسناد المباشر بين شركات المقاولات من الفئة الأولى وحتى الفئة الرابعة، وبدأت الشركات التنفيذ، وجار إسناد الباقى، مشيراً إلى أن الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة ستتولى الإشراف على تنفيذ حوالى 40 ألف وحدة منها.

وأوضح أنه فى الوقت نفسه، تم تخطيط وتصميم الطرق الخاصة بهذه الوحدات، والإعداد لطرح أعمال المرافق الخاصة بها، مشيرا إلى أن هناك إقبالا كثيرا من المواطنين على الحجز بوحدات الإسكان الاجتماعى بمدينة 6 أكتوبر، لافتا إلى أن الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان، سبق وقرر استيعاب جميع من انطبقت الشروط عليهم فى مشروع دهشور، ولم يحصلوا على وحدات، وعددهم نحو 51000 حاجز، على أن يتم الانتهاء من وحداتهم بعد عام.

وحول استمرار جهاز المدينة فى القيام بحملات لتنفيذ قرارات الإزالة، أضاف رئيس جهاز المدينة، أنه صدر حوالى 3 آلاف قرار إزالة وغلق وتشميع لتعديات ومخالفات بالمدينة، تم تنفيذ حوالى 200 قرار منها، بالتنسيق مع قسم الشرطة، وشرطة التعمير، وأمن الجهاز، وشرطة المرافق، مشيراً إلى القيام بحملات مكثفة بشكل دورى لاستكمال تنفيذ هذه الإزالات، مشدداً على ضرورة عودة النظام، والحفاظ على المظهر الجمالى والطابع العمرانى المميز لمدينة 6 أكتوبر.

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