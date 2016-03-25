توقيف انتحاريين في مدينة «موش» شرقي تركيا

ألقت وحدة مكافحة الإرهاب التابعة لمديرية أمن مدينة “موش” بشرقي تركيا القبض على انتحاريين، أحدهم إمرأة، من أعضاء منظمة حزب العمال الكردستاني كانوا يخططون لتنفيذ عملية إرهابية أمام أحد الأماكن المزدحمة أو المباني الحكومية الحساسة بإحدى المدن الكبرى.

وذكرت محطة سي.إن.إن.تورك الفضائية اليوم /الجمعة/ – أن وحدة مكافحة الإرهاب، عقب تلقيها معلومات استخباراتية عن هوية الانتحاريين ، قامت بشن عملية اقتحام ومداهمة لعدد من المنازل والأماكن المشتبه بها في مدينة “موش” في توقيت متزامن ، وتمكنت من اعتقال انتحاريين، أحدهم إمرأة .

وتشن تركيا حملة عسكرية ضد مواقع منظمة حزب العمال الكردستاني بعد أن أعلنت الأخيرة في 11 يوليو الماضي عن إنهاء وقف إطلاق النار المتفق عليه ، والذي أعلن عن سريانه في عام 2013، بدعوة من قائد المنظمة السجين، عبدالله أوجلان، كما تشن الطائرات الحربية التركية حملات جوية ضد مواقع المنظمة في شمالي العراق.

يشار إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي وتركيا تدرج المنظمة، التي تسعى للانفصال بجنوب شرقي تركيا ذو الأغلبية الكردية، على قائمة التنظيمات الإرهابية لديها، وقد تشكلت في عام 1978 على أسس عرقية تتبع الفكر الماركسي-اللينيني، وبدأت منذ عام 1984 في شن عمليات تستهدف قوات الأمن التركية والمواطنين الأتراك.