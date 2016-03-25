إنفوجرافيك - مصر أمام نيجيريا.. معدل الأعمار والخبرات الدولية لصالح الفراعنة

مصر ونيجيريا يلتقيان في مباراة حاسمة، والهدف هو تحقيق الفوز لضمان التأهل لكأس أمم إفريقيا المقبلة.

منتخب مصر يمر بمرحلة من الإحلال والتجديد في الفترة الأخيرة، وهو الأمر نفسه الذي يمر به منتخب نيجيريا في الأونة الأخيرة بعد اعتزال بعض اللاعبين أمثال فيكتور إينياما حارس المرمى وإيمانويل إيمنيكي مهاجم الفريق، بالإضافة لتغيير المدرب سانداي أوليسيه واستبداله بسامسون سياسيا المدرب الحالي.

بعض المراكز تشهد تفوقا مصريا من حيث الخبرات الدولية مثل حراسة المرمى بفضل ما يملكه عصام الحضري وأحمد الشناوي من خبرات، وفي المقابل ثلاثي حراس مرمى نيجيريا الذين لم يلعبوا مجتمعين سوى 6 مباريات من قبل.

متوسط أعمار منتخب مصر ككل 24.21 سنة، فيما يمثل منتخب نيجيريا قائمة من اللاعبين بمعدل أعمار 23.76 سنة.

كما أن لاعبين مصر مجتمعين في القائمة الحالية سجلوا 52 هدفا دوليا منهم 24 لمحمد صلاح فقط.

وعلى الجانب الأخر، سجل لاعبو نيجيريا 36 هدفا دوليا، ويعد أحمد موسى هو الهداف بـ 11 هدفا دوليا.