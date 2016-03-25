اشتباكات قرب السجن المركزى بتعز ومقتل 29 من المليشيات

> أكد المجلس العسكرى بتعز أن قوات الجيش والمقاومة ألحقت خسائر كبيرة بعناصر مليشيات الحوثيين وصالح فى الاشتباكات التى وقعت فى محيط السجن المركزى وحدائق الصالح بمنطقة الضباب غرب مدينة تعز .

وأوضح المركز الإعلامى للمجلس أن المليشيات حاولت التقدم فى اتجاه السجن المركزى وشارع الثلاثين، ولكن القوات تمكنت من صد الهجوم وقتلت الكثير منهم وأجبرتهم على التراجع .

وذكر أن قوات الجيش والمقاومة صدت هجوما للمليشيات فى حى منطقة الضباب ومعسكر اللواء 35 بالمطار القديم غرب المدينة فى محاولة لاستعادة ما خسروه من مواقع، وتمكنت القوات من كسر الهجوم بمساندة طائرات دول التحالف العربى .

وأضاف أن اشتباكات عنيفة وقعت بين قوات اللواء 22 الموالى للشرعية والمدعوم من المقاومة وبين المليشيات فى حى الزنوج شمال المدينة وتكبدت المليشيات خسائر فادحة بالعتاد والأرواح.. كما تمكنت القوات من صد هجوم للمليشيات فى حى الدعوة وحى الكمب شرق المدينة.

وأشار إلى أن طائرات التحالف قصفت بصورة مكثفة مواقع تمركز المليشيات فى أماكن متفرقة من المدينة.. وقد أدت الاشتباكات والقصف إلى مقتل 29 وإصابة العشرات من عناصر المليشيات، فى حين أصيب 5 من قوات الجيش والمقاومة وقتل مدنى وأصيب 4 فى القصف العشوائى على الأحياء السكنية .

>وفى سياق آخر،صرح العميد جحدل العولقى قائد اللواء 21 ميكانيكى بشبوة بأن قوات اللواء والمقاومة سيطروا بصورة كاملة على منطقة قرن الصفراء الاستراتيجية بالمحافظة بعد معارك عنيفة مع المليشيات التى تمركزت فيها طوال الأيام الخمسة متتالية.

وقال جحدل، فى تصريح لوكالة الأنباء اليمنية الحكومية، إن القوات استعادت كمية كبيرة من الأسلحة الثقيلة والمتوسطة التى تركتها المليشيا قبل فرارها .. وأكد أن قوات اللواء والمقاومة ستواصل زحفها وتضييق الخناق على الميليشيات حتى يتم القضاء عليها أو استسلامها، وأشار إلى أن قوات الجيش والمقاومة أصبحت على مسافة 4 كيلو مترات من بوابة عسيلان الشرقية.

وقد أسفرت هذه المعارك عن مقتل 8 من مليشيات الحوثيين من بينهم قيادى كبير من الحوثيين وصالح وأسر 2 منهم، فيما قتل اثنان من قوات الجيش والمقاومة التى أصبحت قريبة من تحرير مديرية عسيلان بالكامل التى تقع شمال غرب المحافظة وتجاور محافظة مأرب .

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