بعد القبض على ضابط في بلوشيستان.. باكستان تستدعي سفير الهند للاحتجاج على أنشطة تجسس

بعد مرور يوم على إعلان قوات الأمن الباكستانية، القبض على ضابط بجناح الأبحاث والتحليل (المخابرات الخارجية الهندية)، استدعت باكستان السفير الهندي في البلاد جوتام بامباواوال، لتقديم احتجاج شديد اللهجة على أنشطة التجسس الهندية في بلوشيستان، وكراتشي، بحسب مصادر بوزارة الخارجية الباكستانية.

وذكرت قناة “دون” الإخبارية الباكستانية اليوم الجمعة، أنه تم القبض على رجل يعتقد أنه ضابط في البحرية الهندية وعضو بجناح الأبحاث والتحليل خلال مداهمة في بالوشيستان، نقلاً عن وكالة الأنباء الألمانية.

وصرح مسؤول أمني أن الجاسوس على صلة بالعناصر الانفصالية في بالوشيستان، إضافة إلى تورطه في أعمال إرهابية طائفية وهجمات إرهابية في كراتشي.

وقالت المصادر بوزارة الخارجية الباكستانية، إن وكيل وزارة الخارجية عزيز شودري، قدم احتجاجاً شديد اللهجة على أنشطة التجسس التي قام بها ضابط المخابرات الهندي، موضحاً أن مثل هذا الأمر غير مقبول.