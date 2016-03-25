وزير التموين: الاحتياطي الاستراتيجي من القمح يكفي حتى الأسبوع الأول من يوليو

أكد الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية أن الاحتياطي الاستراتيجي من القمح بعد المناقصة التي تعاقدت عليها هيئة السلع التموينية أمس يكفي حتى الأسبوع الأول من يوليو القادم .

وقال حنفي – في بيان للوزارة اليوم – إنه تم شراء 60 ألف طن قمح فرنسي من خلال المناقصة العالمية التي عقدتها هيئة السلع التموينية، وشاركت فيها شركات محلية وعالمية بمتوسط سعر 189 دولارا و20 سنتا لكل طن على أن يبدأ التوريد من 25 أبريل المقبل ولمدة 10 أيام ، في إطار زيادة تأمين احتياجات مصر من القمح .

من جانبه ، قال ممدوح عبد الفتاح نائب رئيس هيئة السلع التموينية إن الهيئة تقوم باستيراد الأقماح من خلال البورصات العالمية طبقا للمواصفة القياسية المصرية رقم ١٦٠١ لسنة ٢٠٠٥ والمتوافقة مع المواصفات العالمية الخاصة بهيئة الكود كس الدولية رقم ١٩٩ لسنة ١٩٩٥ ومواصفة الأيزو العالمية رقم ٧٩٧٠ لسنة٢٠٠٠ وذلك من عدة دول وليس دولة بعينها ، حيث يتم الاستيراد من روسيا ورومانيا وكندا وفرنسا والأرجنتين وأمريكا وأوكرانيا وغيرها ويتم إرساء المناقصة على العروض الأكثر جودة والأقل سعرا، موضحا أن جميع الأقماح المستوردة يتم فحصها في موانئ الشحن من قبل شركات مراجعة عالمية، كما يتم فحصها عقب وصولها في الموانئ المصرية من قبل لجان فنية مشتركة من عدة وزارت وأجهزة معنية.